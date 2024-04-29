Экономист Федоров: доллар в ближайшие 3 года не упадет до 70 рублей
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Прогнозы отечественных специалистов из Минэкономразвития, предполагающие, что стоимость доллара вырастет до более чем ста рублей в ближайшую «трехлетку», вполне оправданы. В то же время, укрепления рубля и падения стоимости доллара до 70 рублей пока ожидать не стоит. Соответствующее заявление сделал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, его слова передает информационное агентство «Прайм».
По словам эксперта, возможностей для укрепления отечественной валюты на данный момент гораздо меньше, чем для ослабления. Он указал на то, что отмеченные в прогнозе Минэкономразвития проблемы с экспортом действительно существуют. В то же время, вопросы вызывает и импорт, подчеркнул Федоров.
Он также указал на то, что в РФ имеется ряд проблем с переводами денег, что делает прогнозирование поступлений валюты в страну действительно сложным.
«Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем», – выразил свое мнение специалист.
Федоров также заявил, что одним из немногочисленных факторов, способных удержать рубль на прежнем уровне является забота российских властей о возвращении низких показателей инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке.
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