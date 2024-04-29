Экономист Федоров: доллар в ближайшие 3 года не упадет до 70 рублей

Прогнозы отечественных специалистов из Минэкономразвития, предполагающие, что стоимость доллара вырастет до более чем ста рублей в ближайшую «трехлетку», вполне оправданы. В то же время, укрепления рубля и падения стоимости доллара до 70 рублей пока ожидать не стоит. Соответствующее заявление сделал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, его слова передает информационное агентство «Прайм» .

По словам эксперта, возможностей для укрепления отечественной валюты на данный момент гораздо меньше, чем для ослабления. Он указал на то, что отмеченные в прогнозе Минэкономразвития проблемы с экспортом действительно существуют. В то же время, вопросы вызывает и импорт, подчеркнул Федоров.

Он также указал на то, что в РФ имеется ряд проблем с переводами денег, что делает прогнозирование поступлений валюты в страну действительно сложным.

«Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем», – выразил свое мнение специалист.

Федоров также заявил, что одним из немногочисленных факторов, способных удержать рубль на прежнем уровне является забота российских властей о возвращении низких показателей инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке.

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