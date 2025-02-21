Экономист Григорьев: банки снизили ставки по вкладам из-за стремления опередить Центробанк РФ

После заявления Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21% крупнейшие отечественные банки начали снижать ставки по вкладам, в первую очередь краткосрочных вкладов и накопительных счетов. Экономист Владимир Григорьев рассказал, каким образом теперь станет развиваться финансовый рынок страны и выгодно ли теперь использовать вклады в качестве инвестиционного инструмента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сегодня банки снижают свои собственные риски с целью не переплачивать владельцам депозитов, в связи с чем сегодня данная тенденция будет такой.

Эксперт добавил, что на данный момент крупные банки начали работать на опережение и заранее снижать ставки, поскольку вполне вероятно, что финансовый регулятор станет смягчать денежно-кредитную политику.

По его мнению, при этом открывать вклады все еще выгодно, поскольку ставки все-таки еще достаточно высоки. В целом вклады остаются самым простым инвестиционным инструментом, не требующим больших затрат.

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