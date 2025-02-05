Юрист Адамс перечислил способы «обмана» банками вкладчиков

По словам юриста Давида Адамса, некоторые кредитные организации делают акцент на предельных возможностях доходности, однако не раскрывают полной картины условий начисления процентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что в данном случае закон не нарушается, тем не менее это ставит под сомнение добросовестность финансовых институтов при взаимодействии с клиентами.

По мнению юриста, если вклад предусматривает повышенный процент лишь в случае его пополнения до конкретной суммы, а вкладчик не совершает этого пополнения, начисление ведется по базовой ставке. Также многие вкладчики при выборе банковского продукта не углубляются в подробности расчета процентных начислений. В итоге при выплате дохода по вкладу возникает разочарование: ставка оказывается ниже, чем ожидалось, а дополнительные условия, которые оказывают влияние на итоговую сумму, не были восприняты как значимые.

Он подчеркнул, что выбор депозитного продукта требует внимательного изучения условий, потому что даже при высоких ставках на рынке реальный доход зависит от множества факторов, которые указаны в договоре.

Ранее эксперт Демщиков рекомендовал открывать депозиты минимум на год.