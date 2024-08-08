Экономист Литвиненко объяснила падение биткоина

Мир криптовалют только начал оправляться от рекордных падений. Так, 5 августа стоимость биткоина снизилась на 25%, до 49 тысяч долларов, а затем курс снова начал расти. В беседе с корреспондентом «Подмосковья сегодня» кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила, в чем причины падения криптовалюты и стоит ли вкладываться в этот актив.

Снижение стоимости биткоина совпало с обвалом индексов мировых фондовых бирж. У обоих событий есть общая причина — опасность возникновения рецессии в экономике США, долгосрочного кризиса на фоне растущей безработицы.

«Мы по сути увидели 12-ую в истории биткиона распродажу, когда цена криптовалюты сильно упала. Это напугало краткосрочных держателей активов, тех, кто хотел быстро заработать. Те же, кто инвестировал в долгую, наоборот выиграли в конечном итоге. Если посмотреть на динамику за последние 30 дней, то биткоин даже вырос на несколько процентов», — пояснила Литвиненко.

Она добавила, что на падение курса также повлияла неопределенность в ситуации с выборами президента США. Но эксперты уверены, что, кто бы ни выиграл эту гонку, кризис не наступит.

«Сейчас большинство аналитиков сходятся во мнении, что при любом исходе выборов кризиса не будет. И вообще вся эта экономическая нестабильность вокруг на руку руководству США. Поэтому в долгосрочной перспективе биткоин будет только расти, вплоть до сотен тысяч долларов. Сейчас, пока курс ниже, чем еще неделю назад, — самое благоприятное время для инвестиций»», — заключила Литвиненко.

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