Экономист подсчитал, сколько россияне тратят на содержание дачи

Содержание дачи может обходиться владельцам в ₽200–400 тыс. ежегодно. При этом платить за дом и участок приходится даже в те месяцы, когда никто там не живет. Об этом « Газете.Ru » рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По словам эксперта, в расходы входят налоги, электричество, отопление, вода, канализация, взносы за дороги и охрану, а также уход за участком и обслуживание оборудования. Кроме того, необходимо заранее откладывать деньги на ремонт: в какой-то момент могут потребоваться новая крыша, котел или септик.

Например, если дача стоит ₽5 млн, а ее содержание обходится в ₽300 тыс. в год, за десять лет на одни только текущие расходы уйдет еще ₽3 млн. Таким образом, покупка и содержание дома потребуют около ₽8 млн без учета изменения стоимости недвижимости и других финансовых факторов. Однако эти затраты не означают полной потери денег: дом остается в собственности, и его можно продать.

Если семья проводит на даче около 60 дней в году, содержание обойдется примерно в ₽5 тыс. за каждый день пребывания. При этом, по оценке Шедько, если приезжать за город не чаще 15–20 дней в год, аренда обычно оказывается разумнее. При 25–40 днях стоит сравнить расходы в конкретном случае, а покупка может быть оправданна, если на даче проводят 50–60 дней в год или больше.

Перед сделкой экономист советует проверить документы на дом и землю, границы участка, возможные обременения и законность подъезда. Также важно оценить состояние фундамента, крыши, отопления, электрики и канализации, чтобы заранее понять, сколько денег потребуется на ремонт.

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