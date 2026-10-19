Эксперты оценили эффективность новых лимитов семейной ипотеки

Аналитики: новые условия семейной ипотеки дают разный эффект в регионах

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

По новым условиям семейной ипотеки лимит кредита установлен в зависимости от числа детей: семье с одним ребенком доступно 6 млн рублей, с двумя — 8 млн, с тремя и более — 10 млн. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании MACON и «Талан», поступившие в «Газету.Ru».

Лимит одинаков для всех регионов, кроме столиц, хотя разрыв в ценах на жилье остается огромным, поэтому программа дает разный эффект в зависимости от места проживания семьи. Для комфортного проживания семьи с одним ребенком подойдет двухкомнатная квартира площадью 54–60 кв. м. При первоначальном взносе 20% кредит в 6 млн рублей позволяет приобрести жилье стоимостью 7,5 млн.

В девяти городах с населением от 500 тысяч человек условия программы позволяют купить двухкомнатную квартиру по средней рыночной цене: в Волгограде, Воронеже, Ижевске и Рязани доступны 54–60 кв. м, а в Оренбурге, Саратове, Ставрополе, Ульяновске и Ярославле — свыше 60 кв. м. Однако в большинстве городов (20 из 33) по программе доступна только двухкомнатная квартира евро-формата. Хуже ситуация в Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Севастополе, где семья с одним ребенком может позволить себе только однокомнатную квартиру: в Казани в пределах лимита доступно всего 31 кв. м.

Директор по продажам компании «Талан» Рустам Хамдамов отметил, что условия постоянно меняются, и практика показывает: рассчитывать на их смягчение не стоит. Требования к заемщикам становятся строже, а возможности воспользоваться доступными программами сокращаются. Поэтому ожидание выгодного момента для покупки квартиры может обернуться дополнительными затратами.

Для семей с двумя детьми доступен кредит 8 млн рублей, что при взносе 20% позволяет купить квартиру стоимостью 10 млн. Для комфортного проживания нужна трехкомнатная квартира площадью 72–80 кв. м, но в 60% городов бюджет в 10 млн позволяет купить только двухкомнатную размером 54–70 кв. м. Семье с тремя детьми доступен лимит 10 млн, то есть бюджет 12,5 млн: за эту сумму можно купить 72–80 кв. м, тогда как для комфортного проживания требуется 90–100 кв. м. Новые условия сделали программу более адресной, но из-за разницы рынков ее эффективность резко падает в городах с высокими ценами, поэтому необходима дифференциация городов по уровню цен.

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