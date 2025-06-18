Экономист раскрыл динамику стоимости бензина в России

Рост котировок топлива на бирже вновь заставил автомобилистов задуматься о грядущем подорожании бензина. Показательным стал скачок цен на Аи-95 в начале недели. Экономист Василий Колташов объяснил эту динамику. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, биржевой рост с плановым повышением тарифов (около 5% за период) и общей инфляцией, которая в этом году достигает порядка 10%. В целом биржевой механизм изначально предполагает оперативное изменение цен, в том числе в сторону повышения, без прямого государственного вмешательства. Рост базовых издержек в экономике закономерно транслируется и на топливный рынок, что уже отразилось в биржевых котировках.

Экономист отметил, что текущий биржевой рост — лишь начало тенденции. Не исключено, что в течение следующих шести месяцев розничная цена на топливо может подняться дополнительно на 5%. Такой скачок способен заметно превысить общеинфляционный тренд.

По его мнению, таким образом, биржевой рост цен на Аи-95 сигнализирует о высоких рисках существенного подорожания бензина для конечных потребителей в ближайшие месяцы. Прогнозируемое экономистом повышение на 5% сверх текущей инфляции указывает на то, что автомобилистам стоит готовиться к дополнительной финансовой нагрузке на топливо уже во второй половине года.

Ранее эксперты рассказали, почему до конца года бензин подорожает на 15%.