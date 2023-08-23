Экономист Скрыль заявила, что скоро в России подорожает бензин
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Государство сокращает регуляторные меры в сфере производства бензина, что может поднять цены на внутреннем рынке. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Кроме этого, по ее словам, уже несколько месяцев подряд растут цены на нефть.
«Данный фактор также способствует удорожанию нефтепродуктов. Но с учетом того, что отрасль сильно зарегулирована со стороны государства, резких и больших скачков цен на топливо ожидать не стоит», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Объясняется такой прогноз многофакторностью цен на топливо.
«Цена на бензин делится на многие составляющие, на которые может влиять государственная политика. Поэтому рост цен на бензин будет в рамках текущих темпов инфляции в стране», — пояснила Скрыль.
Ранее эксперт определил метод побороть дефицит бензина в России.