Экономист Скрыль заявила, что скоро в России подорожает бензин

«Данный фактор также способствует удорожанию нефтепродуктов. Но с учетом того, что отрасль сильно зарегулирована со стороны государства, резких и больших скачков цен на топливо ожидать не стоит», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».