Эксперт Худалов прогнозирует рекордную стоимость золота из-за инфляции в США

Текущая ситуация с разгоном инфляции в Соединенных Штатах может спровоцировать рост цен на золото до нового исторического максимума уже в этом году. Соответствующее заявление сделал эксперт Максим Худалов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

В текущем месяце цена золота уже достигла максимума, поднявшись выше $2,4 тысяч за унцию. Данный скачок был обусловлен эскалацией в ближневосточном конфликте и ожиданиями в вопросе изменений в монетарной политике ФРС Штатов.

Как указал эксперт, сейчас большое количество источников указывает на вероятность дальнейшего роста инфляции в Америке, что обязательно спровоцирует новый скачок цен на золото. Это может произойти уже в текущем году, уверен Худалов.

Сейчас же наблюдается коррекция цен на золото от рекорда из-за укрепления американской валюты, указал также эксперт. Цена на металл сильно оторвалась от себестоимости даже высокозатратных добытчиков, что позволяет производителям отрабатывать даже низкосортную руду и наращивать предложение на рынке, заключил он.

Накануне экономист Федоров заявил, что доллар не упадет до отметки в 70 рублей в ближайшие 3 года.