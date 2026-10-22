Эксперт объяснил, как улучшить кредитную историю с помощью небольшого займа

Улучшить кредитную историю можно с помощью небольшого займа, который заемщик погасит досрочно или строго по графику. Еще один инструмент — кредитная карта с льготным периодом, если пользоваться ею аккуратно и каждый месяц полностью возвращать потраченные деньги. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, на кредитный рейтинг положительно влияет опыт успешного погашения разных видов займов. Например, можно оформить небольшой кредит на покупку бытовой техники и закрыть его досрочно либо выплачивать долг в соответствии с установленным графиком. Главное — выполнять обязательства перед банком в срок.

Еще одним инструментом для формирования положительной кредитной истории эксперт назвал кредитную карту. При этом важно правильно выбрать условия и контролировать расходы. Смирнов рекомендует обратить внимание на карты с льготным периодом, который может достигать 120 дней.

Пользоваться таким продуктом он советует умеренно: тратить не более 30–50% от установленного кредитного лимита, а всю задолженность возвращать до окончания льготного периода. Это позволит избежать процентов при соблюдении условий банка и продемонстрировать дисциплинированное отношение к заемным средствам.

Если же кредитная история испорчена из-за ошибки банка или действий мошенников, ситуацию можно оспорить. Для этого необходимо обратиться с заявлением в бюро кредитных историй. Там проверят информацию и при подтверждении ошибки внесут соответствующие исправления.

Таким образом, для улучшения кредитной истории важно не столько количество оформленных займов, сколько способность своевременно возвращать деньги. При этом перед оформлением нового кредита стоит оценить собственные финансовые возможности: даже небольшой долг может стать дополнительной нагрузкой на бюджет.

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