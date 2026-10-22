Разрыв между ценами в объявлениях и сделках на новостройки достиг 15,5%

«Известия»: заявленные цены на жилье растут вдвое быстрее реальных

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Разрыв между заявленными и фактическими ценами на новостройки продолжает увеличиваться. В сентябре 2026 года квадратный метр в объявлениях стоил в среднем 224 тыс. рублей, тогда как в реальных сделках — 194 тыс. Разница достигла 15,5%, подсчитали «Известия» по данным СберИндекса. С начала года цены в объявлениях выросли на 11%, а в сделках — лишь на 5%, тогда как годом ранее оба показателя прибавили примерно 3–4%.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко связывает рост разрыва со слабым спросом на новое жилье: цена в объявлении становится отправной точкой для торга. Застройщики предлагают скидки при полной оплате или крупном первоначальном взносе, а также на менее востребованные квартиры, причем часть таких предложений открыто не публикуется.

На вторичном рынке разница меньше: в сентябре метр в объявлениях стоил в среднем 148 тыс. рублей, а в сделках — 132 тыс. Разрыв составил около 12% и с начала года увеличился на 3 тыс. рублей за метр, тогда как за тот же период 2025-го он, напротив, сокращался.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отметила, что при слабом спросе даже самая низкая заявленная цена нередко оказывается верхней границей реальной стоимости квартиры. Исполнительный директор «Этажей» Юлия Бочарникова рассказала, что сейчас примерно каждая третья квартира в новостройке продается со скидкой. Директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова указала, что спрос охладился и все больше сделок закрывается на индивидуальных условиях, а не по базовому прайсу.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич пояснил, что на разницу влияют ипотечные акции: чтобы снизить ставку для покупателя, застройщик компенсирует банку часть процентов, закладывая эти расходы в стоимость квартиры. Поэтому при покупке без субсидированной ипотеки жилье может обойтись дешевле заявленной цены.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области 2,9 тыс. семей использовали маткапитал на жилье.

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