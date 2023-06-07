Эксперт по недвижимости Левченко объяснила, к каким последствиям приведет новое решение ЦБ

Новые требования ЦБ к ипотечным заемщикам заставят россиян обратить внимание на более дешевые квартиры. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

По словам собеседницы, с лета 2023 года мы знаем, что Центробанк изменил условия кредитования, и минимальный размер первоначального взноса достигает 20%. При этом, уточняет Левченко, спрос на недвижимость с большей долей вероятности останется на прежнем уровне. Предложение тоже будет.

Проблемы будут заключаться только в покупательской способности граждан.

«Скорее люди просто будут бояться: новых условий и того, что им могут не одобрить ипотеку в принципе. Но желание купить квартиру в любом случае останется, поэтому люди будут мониторить объявления с более низкой стоимостью, но возможность купить, конечно, станет меньше», – подытожила Милана Левченко, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее стало известно, какие изменения произойдут на рынке недвижимости в случае общей мобилизации.