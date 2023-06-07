«Вынужденный анабиоз»: стало известно, какие изменения произойдут на рынке недвижимости в случае общей мобилизации

В Госдуме неоднократно звучали заявления о необходимости введения общей мобилизации в России, это поддерживал и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что никаких решений и обсуждений по этому поводу нет. Тем не менее, чисто гипотетически эксперты оценивают, какое влияние возможная общая мобилизация может оказать на рынок недвижимости.

Смоделировать работу рынка недвижимости в таких непростых условиях было бы корректно, сравнивая ее с мобилизацией уже существовавшей — частичным призывом, объявленным в сентябре 2022 года. Как заявлял глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», тогда повестки получили около 1% от общего числа резервистов в стране. Поэтому теперь каждый из около 25 миллионов военнослужащих запаса может предположить, что именно он и войдет в число мобилизованных в период возможного нового призыва.

«В целом, это сильно способствует покупке недвижимости, так как люди осознают, что в любой момент гражданская жизнь может измениться. Однако большинство квартир продается в ипотеку, и обязанность по уплате этого кредита с призывом на военную службу не прекращается, хотя и может быть приостановлена при обращении заемщика в банк», — объясняет Проданова.

Ну а берут ипотеку как раз те граждане, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, поясняет собеседница.

«В связи с заморозкой выплат по ипотеке заморозится и планируемое строительство, что означает введение системы ипотечного рынка и рынка недвижимости в вынужденный анабиоз на период мобилизации», – рассказала эксперт в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, по словам экономиста, это не означает, что сделки на рынке недвижимости остановятся, потому что всегда будут те, кому нужно продать и нужно купить. Изменения коснутся условий сделок и стоимости недвижимости: продать по итогу будет намного сложнее и дешевле.

Ранее мы рассказывали, что цены на новостройки упадут после запрета рискованной ипотеки.