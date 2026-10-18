Эксперт спрогнозировал размер выплаты при рождении ребенка в 2027 году

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в России в феврале 2027 года может превысить ₽30 тыс. По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, с 1 февраля выплата увеличится до ₽30 385,08. Об этом эксперт сообщил ТАСС .

Сейчас, с 1 февраля 2026 года, размер пособия составляет ₽28 450,45. До последнего повышения родители получали ₽26 941,71. Таким образом, ожидаемый рост выплаты за год составит ₽1 934,63, или 6,8%.

Балынин уточнил, что пособие выплачивается один раз в фиксированном размере. Получить деньги может один из родителей ребенка. Если в семье родились двое или более детей, выплата полагается на каждого новорожденного.

Озвученная сумма на 2027 год является прогнозом. Фактический размер пособия будет зависеть от установленной индексации и официального решения о выплатах. Поэтому окончательную сумму следует уточнять после публикации соответствующих нормативных документов.

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