Юрист Соловьев объяснил уголовные риски публикации чужой переписки

Юрист Соловьев объяснил уголовные риски публикации чужой переписки

Общество

Обнародование чужой личной переписки без явного согласия ее участников может обернуться серьезными юридическими последствиями, вплоть до лишения свободы. Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил нормы законодательства, согласно которым даже скриншот или пересылка сообщений в групповые чаты способна стать поводом для привлечения к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности. Детали правового регулирования приводит сетевое издание RT на русском.

Статьи Уголовного кодекса и штрафные санкции

Распространение конфиденциальной информации и личных сообщений регулируется несколькими статьями Уголовного кодекса РФ:

  • Статья 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни): применяется при разглашении сведений, составляющих личную или семейную тайну. За данное деяние предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
  • Отягчающие обстоятельства: если публикация совершена с использованием служебного положения, из корыстных побуждений или группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок лишения свободы возрастает до четырех лет.
  • Статья 138 УК РФ (Нарушение тайны переписки): защищает тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. Минимальные санкции по этой статье предусматривают штраф до 80 тысяч рублей.

Пересылка в групповые чаты как факт распространения

Правовед отдельно подчеркнул распространенное заблуждение пользователей мессенджеров и социальных сетей.

Ответственность перед законом наступает не только при выкладывании материалов на персональной странице или в блоге. Отправка чужих диалогов в рабочие, семейные или любые другие публичные чаты юридически квалифицируется как официальное распространение переписки со всеми вытекающими правовыми последствиями.

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