«Есть риски»: экономист рассказал о последствиях льготной ипотеки для молодых россиян

В России предложили помочь молодым гражданам улучшить жилищные условия. В рамках льготной ипотеки для молодежи предлагается частично компенсировать им аренду жилья на период накопления первоначального взноса и софинансировать вклады, которые станут инструментами такого накопления, рассказал в ходе ПМЭФ-2023 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Суть данного предложения в том, чтобы ускорить накопление первоначального взноса по ипотеке, так как основная масса молодежи для этих целей берет потребительский кредит, рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Молодые семьи с детьми вынуждены платить за аренду небольшого жилья, из-за чего копить им становится сложно. Поэтому предложение ВТБ даст импульс в приобретении жилья по ипотечной программе за счет накоплений и различных банковских продуктов», – пояснил Осянин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для банка, по его словам, новая ипотечная аудитория в формате молодежи – это шанс поддержать их интерес к рынку недвижимости.

«В ипотечном кредитовании с молодыми заемщиками есть и свои риски, поэтому многие молодые люди полагаются на помощь старших родственников. Но инициатива ВТБ в перспективе будет актуальной темой, так как в 2024 году произойдет завершение общих программ господдержки», – уточнил экономист.

Поэтому реализация данного предложения не только поддержит молодежь, но и положительно скажется на экономике строительной отрасли, подытожил Осянин.

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