Раскрыты главные страхи россиян при покупке квартир

Покупка жилья – шаг ответственный. И не важно, выбрали вы новостройку или нашли себе вторичку. Проблема обманутых дольщиков уходит в прошлое, в том числе благодаря контролю над ходом строек. Например, недавно Министерство жилищной политики Московской области сообщило о постановке на кадастровый учет еще восьми домов в Истре, Домодедове и Красногорске. Но при покупке квартиры многие по-прежнему боятся попасть в неприятную ситуацию. Разбираемся, что пугает людей больше всего и какие из этих страхов оправданны?

НАСТРОЙКИ СТРОЙКИ

Опрос о главных страхах россиян, связанных с покупкой жилья, провела федеральная риелторская компания «Этажи». На первом месте в рейтинге оказалась боязнь ошибиться с выбором застройщика – в этом признались 23% опрошенных. Еще 13% волнуются за правильное оформление документов. 12% опасаются нарваться на мошенников. Также в топе оказались страхи не справиться с расходами на ремонт и мебель, не получить ипотеку или потерять финансовую стабильность в будущем.

Гендиректор агентства недвижимости «Мегаполис-Сервис Мытищи» Вера Ларионова говорит: риски при сделках с квартирами есть всегда, поэтому риелторы должны каждый раз проверять все детали через базы данных. Свои подвохи есть даже в новостройках, когда покупатель становится, по сути, первым хозяином жилья.

«Может быть такое, что застройщик передал квартиры своим подрядчикам или партнерам в счет оплаты вместо денег. Поэтому важно убедиться, чтобы в документах было правильно указано – у кого, на каких условиях человек покупает жилье, с кем рассчитывается», – говорит эксперт.

БАБУШКИН ВАРИАНТ

Если квартиру нашли на вторичном рынке, важно убедиться, что продавец имеет полное право на такую сделку. Иначе продажу можно будет оспорить, и покупатель просто лишится своего жилья.

«Нужно обязательно проверять квартиры, полученные продавцами в наследство. Ведь на квартиру могут претендовать и другие наследники. Тогда они могут оспаривать и сделку о купле-продаже», – предупреждает Ларионова.

Самое опасное – если умерший владелец завещал квартиру не родственнику, а знакомому. Или если в момент оформления завещания он состоял на учете у психиатра, имел какие-то диагнозы, связанные с психическими проблемами.

Впрочем, обратить внимание нужно на любую смену владельцев квартиры за последние несколько лет.

«У нас был случай, когда женщина хотела продать квартиру, подаренную сыном. Но оказалось, что у ее сына огромная задолженность, связанная с бизнесом. В этом случае квартиру могут забрать за долги», – объясняет эксперт.

Дело в том, что если человек становится банкротом как физическое лицо или владелец компании, все его сделки за три последних года можно оспаривать. Это может коснуться и близких родственников должника.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Вера Ларионова предупреждает: нельзя предусмотреть абсолютно все. Обезопасить себя на случай споров можно, правильно оформив договор. Главное – полностью указать в нем сумму покупки. Нельзя занижать ее, пытаясь сэкономить на налогах. Правдивый договор поможет доказать добросовестность покупателя. Чтобы обеспечить прозрачность, оплату продавцу нужно полностью переводить безналичным путем.