«Этот контроль невозможен без участия ведущих банков»: выяснилось, что позволит вернуть справедливый курс рубля

Пик ослабления рубля пройден, и в дальнейшем ожидается стабилизация ситуации на валютном рынке. Об этом «Интерфаксу» рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, это объясняется ожиданиями роста выручки у экспортеров и усилением эффекта от недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Однако, как рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, пока экспортеров не обязуют продавать вырученную за границей валюту на российской бирже, сохраняются риски неравновесия на валютном рынке.

«Это может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики, включая меня, сходятся во мнении, что без искусственного воздействия на рубль его справедливый курс сейчас составляет около 85 рублей. Однако одним из факторов, способствующих его ослаблению, является вывод капитала за границу, что выгодно США», — пояснил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, для обеспечения устойчивости курса и достижения справедливых значений, необходимо ввести хотя бы частичную, но лучше — полную обязательную продажу валютной выручки и ужесточить контроль над выводом капитала россиян за границу.

«Этот контроль невозможен без участия ведущих банков и Банка России. Скоординированные действия правительства и Центробанка могут обеспечить стабильность российской валюты даже при волатильном спросе на основные российские экспортные товары», — пояснил Перепелица.

Ранее мы сообщали, что россиянам могут ограничить рублевые переводы за рубеж.