Россиянам могут ограничить рублевые переводы за рубеж

Президент и председатель правления отечественного банка ВТБ предложил поставить ограничение на рублевые переводы за рубеж для россиян, в качестве знака поддержки российской валюты. Его слова передает агентство РБК .

Костин отметил лазейку в действующей системе, которую, по его мнению, следует закрыть. Он указал на то, что сейчас россияне могут перевести ограниченную сумму в долларах за рубеж, в то время, как в отечественной валюте можно переводить сколько угодно.

«Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — подчеркнул президент банка.

По мнению Костина, нужно установить ежемесячное ограничение в 100 миллионов рублей для переводов, что равнялось бы упомянутому миллиону в американской валюте.