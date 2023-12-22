Европейские сталевары возмутились резким увеличением ввоза российской продукции в ЕС

Предприятия ряда стран ориентированы именно на импорт из России, за счет чего регулярно повышают закупки у металлургических заводов из РФ.

На территории Евросоюза для российских стальных изделий-полуфабрикатов, так называемых «слябов», действует льготный период до осени 2024 года. Они исключены из санкций по требованию некоторых государств. Сейчас же заговорили о продлении действия этого положения. Данные изделия широко используются многими производствами, особенно расположенными на территории Италии, Чехии и Бельгии. Поэтому представители данных стран активно продавливают исключение этого вида товара из антироссийских санкций. В то же время некоторые сталепромышленники возмущены таким подходом.

«Под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», - заявил Аксель Эггерт, генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer.

Эта ассоциация подсчитала, что в последнее время доля «слябов» уже превысила половину от общего объема импорта из России в денежном выражении. Предприятия из РФ отлично зарабатывают на поставках, даже несмотря на все рестрикции.