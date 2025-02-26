ФАС намерена урегулировать в России количество ПВЗ Ozon и Wildberries

В России планируется ввести новые антимонопольные правила для таких крупных торговых площадок, как Ozon и Wildberries. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Соответствующее поручение было дано Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Министерство также разработает критерии, которые позволят идентифицировать крупные торговые площадки.

«ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и размера инвестиций в скидки и акции. Такое решение было принято 20 февраля на заседании подкомиссии, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко», — пишет издание.

Эти меры призваны предотвратить возможные злоупотребления на рынке электронной коммерции и обеспечить равные условия для всех участников. В ближайшее время законопроект будет доработан.

Добавим, что в 2025 году Wildberries запустил продажи поддержанных автомобилей и внедрил другие инновационные услуги, такие как контроль деятельности продавцов через функцию «Бренды» и онлайн-примерка бытовой техники.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах».