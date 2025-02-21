Wildberries и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Если всех продавцов товаров обязать проходить аутентификацию через «Госуслуги», то это заблокирует часть международной онлайн-торговли. Об этом сообщили такие торговые площадки, как Wildberries и Avito. Их точку зрения привел РБК.

По мнению представителей маркетплейсов, обязательная регистрация всех продавцов через «Госуслуги» сильно повлияет на ассортимент интернет-магазинов, из них пропадут товары из Китая.

«Принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов. Данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании», — указал журналистам представитель Wildberries.

В Avito в свою очередь предупредили, что часть российских покупателей в таком случае уйдет на другие торговые ресурсы, где можно будет свободно приобретать товары зарубежного производства.

Ранее на российских интернет-площадках обнаружили одежду с символикой ВСУ. На это обратил внимание военкор Безсонов. Онлайн-магазины предлагают россиянам шорты, спортивные костюмы и футболки, на которых нанесены надписи как украинской армии, так и специальных служб этой страны.