Фастфуд может подорожать в России осенью

В ближайшее время в России может подорожать фастфуд. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, повышение цен может варьироваться в пределах 6-10%. Это связано с подорожанием мясной продукции, яиц, майонеза, подсолнечного масла, хлебобулочных изделий и некоторых овощей.

По ее словам, повышение цен может варьироваться в пределах 6-10%. Это связано с подорожанием мясной продукции, яиц, майонеза, подсолнечного масла, хлебобулочных изделий и некоторых овощей.

Эксперт добавила, что некоторые сетевые рестораны фастфуда уже поднимали цены в начале лета, и это может несколько сдержать повторный рост.

«Сами рестораны быстрого питания и весь сегмент общественного питания в целом в любом случае будут предлагать различные скидки и акции, так как им нельзя будет потерять спрос и, соответственно, прибыль», — добавила Коваленко.

Ранее психотерапевт предложила заменять фастфуд сериалами.