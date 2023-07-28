Сериал вместо фастфуда: как успешно справляться с эмоциональным перееданием

Неприятные эмоции, такие как стресс, страх, гнев, бессилие, одиночество, часто заедаются мороженым, пиццей, тортом и другой нездоровой едой. Это называется эмоциональным перееданием и очень вредно как для здоровья, так и для психики.

Причиной могут быть установки из детства, когда за хорошие поступки можно было получить сладкое вознаграждение, а за плохие вкусного лишали, отбирали. Также это происходит из-за ситуаций, когда нечем себя занять или жирую и сладкую еду можно поесть за компанию. Все это является триггерами эмоционального переедания.

«Важно научиться избавляться от негативных и неприятных чувств не с помощью еды, а использовать другие способы. Например, при одиночестве можно позвонить другу или погулять с собакой, посмотреть фильм или сериал, либо заняться любым другим любимым делом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Уровень гормона стресса можно нормализовать зарядкой, прогулкой на свежем воздухе и другими физическими нагрузками. Справиться с усталостью поможет чашка горячего чая, теплая ванна, ароматические свечи и возможность лечь пораньше спать.

Кроме того, при эмоциональных перееданиях следует ограничить доступ к вредной еде. В частности, не держать дома сладости и жирную пищу. Также болезненные и тяжелые чувства нужно не подавлять, а принимать, разрешив себе испытывать их.

«Справиться с негативными эмоциями поможет и мышечное расслабление, и глубокое спокойное дыхание», – заключила эксперт.

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