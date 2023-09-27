«Фермерские выходные» пройдут в Подмосковье в октябре

«Фермерские выходные» пройдут в Подмосковье в следующем месяце. Как сообщили в Минсельхозпроде региона, торговые площадки будут организованы в восьми муниципалитетах.

В рамках проекта в Пушкино, Королеве, Балашихе, Котельниках, Щелково, Электростали, Подольске и Одинцово откроются рынки с продукцией от фермеров и ремесленников из разных регионов России. Это не только продукты питания и напитки, но также авторские сувениры и полезные мелочи. Вся продукция животного происхождения пройдет ветсанэкспертизу.

Рынки будут расположены в шатрах оранжевого цвета перед входом в гипермаркеты «Глобус». График их работы представлен на сайте министерства.

«Хозяйства могут реализовать свою продукцию, а покупатели – приобрести натуральные и качественные продукты», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил об объеме инвестиций в основной капитал региона.