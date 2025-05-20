Финансист Орлов пояснил бесполезность очередного пакета антироссийских санкций Брюсселя

Евросоюз утвердил новые ограничения против России, добавив почти 200 морских судов и несколько десятков физических и юридических лиц в 17-й санкционный список. По словам финансиста Ивана Орлова, выиграет от указанного решения точно не Европа. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он отметил, что санкции в отношении «теневого флота» являются попыткой перекрыть альтернативные каналы экспорта нефти, которыми наша страна активно пользуется примерно последние пару лет. Тем не менее серьезным данный шаг кажется лишь поначалу. В действительности Россия уже давно торгует нефтью без участия европейских стран.

По мнению эксперта, если санкции на что-либо повлияют, то это на логистику, а не на экспортные объемы. Тем не менее и в таком случае Россия просто перенастроит маршруты и перераспределит флот. В краткосрочной перспективе издержки вырастут, однако нехватки танкеров не произойдет, ведь нефть на самом деле необходима всем. Кроме того, возможной реакцией Москвы на санкции будет углубление торговых связей с Азией и Ближним Востоком. Саудовская Аравия, Китай и Индия являются ключевыми игроками, теперь же через них станет проходить еще большее количество сделок.

Он отметил, что не исключены ответные санкционные списки, ограничения в допуске европейских компаний к проектам и транзиту. Нефтяной бизнес нашей страны уже давно адаптировался к жизни без Европы, и каждый новый пакет санкции максимум доставляет всего лишь ряд неудобств. Однако среди европейских государств существует энергетический дефицит, так как импорт нефти происходит по более дорогому и сложному пути. Европа все также закупает нефть, даже российскую, однако делает это через посредников, что серьезно повышает цену.

Ранее политолог Безпалько заявил, что у ЕС нет ресурсов для реализации санкций.