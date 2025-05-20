Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал РИА Новости о том, что у ЕС нет достаточного количества ресурсов для реализации санкций в отношении РФ.

По словам Безпалько, речь идет о новом пакете антироссийских санкций, 17-м, который включает в себя определенные меры, распространяющиеся больше, чем на 2,4 тысячи физлиц и орагнизаций.

Политолог отметил, что эти санкции будет непросто воплотить в жизнь даже с технической стороны — ведь европейцам может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но есть ресурсы, чтобы усложнить жизнь как жителям ЕС, так и России.

Напомним, что тем временем в Европе заявили о том, что готовится еще один, 18-й пакет антироссийских санкций.