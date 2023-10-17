Фонд микрофинансирования Подмосковья в этому году предоставил 344 льготных займа на полмиллиарда рублей

Московский областной фонд микрофинансирования за девять месяцев текущего года предоставил предпринимателям 344 льготных займа на 562 миллиона рублей. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Льготное финансирование было одобрено 316 подмосковным компаниям», - отметила зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

Фонд предоставляет семь кредитных программ. Наиболее востребованная из них — «Приоритетный». В ее рамках с предпринимателями заключили восемьдесят договоров на 190 миллионов рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в регионе.