Андрей Воробьев: мы делаем все, чтобы бизнес чувствовал себя под нашей опекой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о поддержке предпринимательства в регионе, важности Инвестиционного портала и развитии экспорта.

«У нас бюджет составляет триллион рублей. С федеральной помощью в следующем году будет больше. Это хорошо, но недостаточно для того, чтобы успевать за преобразованиями, которые сегодня нам задает столица. Поэтому мы, как и каждый регион, делаем все, чтобы малый, средний, самозанятый, крупный, технологический бизнес чувствовал себя под нашей опекой», - сказал Воробьев.

Он отметил, что власти делают все возможное, чтобы бизнес развивался, создавая тем самым рабочие места и внедряя новые технологии.

«Доля малого и среднего бизнеса в доходах наших составляет четверть — много. И мы видим, что каждый год малый и средний бизнес растет», - сказал глава региона.

По его словам, все меры поддержки и возможности для бизнеса представлены на Инвестпортале региона. Удобство сайта в том, что с его помощью можно выбрать все подходящие опции, не выходя из дома. Также губернатор отметил важность промышленной ипотеки и формата «Лайт индастриал».

«Все эти проекты позволяют нам видеть приток новых инвесторов и, самое главное, обеспечивать программу импортозамещения. (…) Все это имеет значение. Поэтому мы «топим», как говорят, в этом направлении, максимально идя навстречу бизнесу», - подчеркнул Воробьев.

Говоря о развитии экспорта, губернатор отметил важность трех «сухих портов», расположенных на территории Подмосковья. В этих логистических терминалах ведется комплектация продукции и производится ее отправка в другие страны.

«Это и продукты питания, и промышленные товары, химические различные компоненты. Все это возможно экспортировать в страны, которые являются дружественными нам и с удовольствием с нами работают», - сказал Воробьев.

Он добавил, что регион оказывает всестороннюю поддержкубизнесу, чтобы найти партнеров в других странах. Работа ведется совместно с Российским экспортным центром. Это позволяет подмосковным предпринимателям осваивать зарубежные рынки и повышает конкурентоспособность малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор сообщил, что компании из региона вошли в число лучших экспортеров страны.