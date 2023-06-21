Форму заявление на оформление субсидий для бизнеса Подмосковья обновили
Фото: [Пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи МО]
Бизнесу Подмосковья стало проще оформить субсидии, в услугу «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» добавили сразу несколько новых опций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи.
Теперь в услуге есть сервис автозаполнения реквизитов, онлайн-калькулятор баллов, а также сервис предпроверки сведений об организации. Помимо этого, для предпринимателей сокращен перечень обязательных документов.
Напоминаем, что конкурсный отбор на предоставление субсидий продлится до конца июня. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в Подмосковье и ведут свою деятельность в регионе. Получатели субсидии смогут компенсировать часть собственных затрат.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.