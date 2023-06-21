Форму заявление на оформление субсидий для бизнеса Подмосковья обновили

Бизнесу Подмосковья стало проще оформить субсидии, в услугу «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» добавили сразу несколько новых опций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи.

Теперь в услуге есть сервис автозаполнения реквизитов, онлайн-калькулятор баллов, а также сервис предпроверки сведений об организации. Помимо этого, для предпринимателей сокращен перечень обязательных документов.

Напоминаем, что конкурсный отбор на предоставление субсидий продлится до конца июня. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в Подмосковье и ведут свою деятельность в регионе. Получатели субсидии смогут компенсировать часть собственных затрат.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.