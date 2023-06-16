Андрей Воробьев: цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов отметил цифровизацию процессов при работе с бизнесом, которая выстроена в Подмосковье. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своих соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что Подмосковье давно работает в данном направлении, поскольку это упрощает жизнь предпринимателей и приводит к росту экономических показателей области. По словам Андрея Воробьева, за последний год показатели экспорта в регионе выросли с десяти до тринадцати миллиардов долларов.

«Благодаря малому и среднему бизнесу в прошлом году 1,1 тысячи предприятий МСП получили на уровне региона поддержку, чтобы их продукция имела успех на зарубежных рынках», — подчеркнул губернатор.

Для популяризации подмосковных товаров на зарубежных рынках накануне на ПМЭФ регион подписал соглашение с Российским экспортным центром, напомнил губернатор. Вместе с РЭЦ Московская область создаст специальный электронный сервис с пошаговым алгоритмом для поставок товаров в арабские страны, Европу и Юго-Восточную Азию.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, в свою очередь, заявил, что Московская область является эталоном по систематизации систем управления.

«Подмосковье является эталоном <…> в том числе по выстраиванию новых комфортных моделей взаимодействия с бизнесом, команда Андрея Юрьевича Воробьева делает это уже не первый год. Мне очень приятно, что Московская область по направлению рейтинга «Регуляторная среда» заняла первое место, я думаю, что это бесценный опыт», — сказал Белоусов на ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий с использованием ИИ.