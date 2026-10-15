Формула пассивного дохода: экономист рассказала, что важно знать до открытия вклада

Эксперт констатировала, что для получения дохода исключительно за счет процентов по банковскому депозиту потребуется довольно существенный капитал. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в России в июле 2026 года составила 109 524 рубля, а медианная зарплата по последним официальным данным за 2024 год — 56 443 рубля.

По ее словам, формула расчета проста: необходимый капитал равен желаемому ежемесячному доходу, умноженному на 12 и разделенному на годовую ставку по вкладу. При доходности 13% годовых для средней зарплаты потребуется 109 524 × 12 / 0,13, то есть около 10,1 млн рублей — именно столько должно лежать на вкладе, чтобы процентный доход составлял 109,5 тыс. рублей в месяц, или 1,31 млн рублей в год. Если ориентироваться на медианную зарплату, расчет дает 56 443 × 12 / 0,13, или 5,2 млн рублей, что принесет около 677 тыс. рублей процентного дохода в год, то есть 56,4 тыс. рублей в месяц.

Однако оба расчета приведены до налогообложения. По действующим правилам НДФЛ облагается не весь процентный доход, а только сумма сверх необлагаемого лимита, который рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Банка России из действовавших на первое число каждого месяца календарного года. Например, за 2025 год необлагаемый процентный доход составляет 210 тыс. рублей; с суммы превышения применяется НДФЛ 13%, а при превышении порога налоговой базы в 2,4 млн рублей — ставка 15%. Таким образом, для получения второй зарплаты уже после уплаты налога потребуется больший капитал, и точная сумма будет зависеть от действующего лимита, размера процентных доходов и налоговых правил соответствующего года. С учетом обсуждаемых Минфином изменений налогообложения пассивных доходов эксперт советует учитывать и возможность роста налоговой нагрузки в будущем.

Важно понимать и то, что сегодняшняя ставка по депозиту не фиксируется навсегда: по мере снижения ключевой ставки будут снижаться и ставки по новым вкладам. Если доходность составит 10%, для получения средней зарплаты потребуется уже 13,1 млн рублей, а при 8% — около 16,4 млн. Эти расчеты также приведены до НДФЛ. Есть и еще одна проблема: если ежегодно полностью тратить полученные проценты, номинально капитал останется прежним, но из-за инфляции его реальная покупательная способность будет снижаться.

Именно поэтому Ахмадулина предлагает разделять две задачи — получать вторую зарплату и сохранять сам капитал. Для этого ей ближе не один депозит, а диверсифицированный портфель, в том числе из облигаций с разными сроками погашения: он позволяет зафиксировать часть доходности на более длительный период и получать регулярный денежный поток, хотя и требует учета кредитных и рыночных рисков. Итог закономерен: пассивный доход в размере средней зарплаты — цель достижимая, но она требует капитала в несколько миллионов рублей, трезвого расчета с поправкой на налоги и инфляцию, а также стратегии, при которой проценты не проедаются полностью, а часть из них работает на сохранение реальной стоимости сбережений.

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