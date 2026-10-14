Вклады под угрозой? Финансовый консультант назвал способ сохранить деньги на фоне сбоя систем

Сбои в платежках и онлайн-банкинге снова заставили россиян гадать, не пора ли перепрятать сбережения. После зависания «Яндекс Пэй» часть пользователей осталась на привычной платформе, часть задумалась о смене кубышки. Финансовый консультант Сергей Шейн объяснил в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , как вести себя, когда приложения работают нестабильно.

13 октября россияне пожаловались на неверный баланс в «Яндекс Пэй» и трудности с доступом к средствам — отголоски атак на дата-центры «Яндекса» 7–11 октября, от которых пострадали и сторонние ресурсы на облачных мощностях. А 14 октября дроны ударили по центру обработки данных Сбербанка: первый зампред правления Александр Ведяхин подтвердил это и заверил, что все системы работают штатно.

Эксперты советуют не паниковать и не предпринимать поспешных действий на фоне обстоятельств:

Банк менять не стоит. По словам Шейна, технические сбои случаются у любой, даже самой крупной организации, и это не повод считать, что с деньгами что-то случилось. Зато такие ситуации — хороший повод завести счета и карты минимум в двух банках.

Наличные — всему голова. Финансовую подушку безопасности эксперт всегда советует хранить наличными: при отказе приложений и переводов деньги на повседневные расходы должны оставаться под рукой. Размер зависит от трат семьи и обстоятельств.

Вклады не трогать. Закрывать депозиты из-за временных сбоев не нужно — при досрочном расторжении теряются проценты. Плюс важно помнить о страховании: стандартный лимит госвозмещения — 1,4 млн рублей на человека в одном банке. По мнению Шейна, вклады нужны прежде всего для подушки безопасности, а деньги сверх резерва уже стоит рассматривать как инвестиционный капитал и распределять по разным инструментам с учетом целей и рисков.

Подушка обеспечивает доступ к деньгам в любой непредвиденной ситуации, инвестиции — сохраняют и приумножают их покупательную способность на годы. Главный совет сомневающимся — заранее разложить средства по разным банкам и часть резерва держать наличными, чтобы оплачивать расходы, даже если сервис временно встал.