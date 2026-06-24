Форум «Больше чем бизнес» пройдет в Москве в июле

Форум «Больше чем бизнес» в третий раз пройдет 2 июля. Площадкой проведения мероприятия станет «Цифровое деловое пространство» в Москве. Об этом сообщает Фонд поддержки социальных проектов.

На форуме выступят ключевые российские эксперты, а также ряд международных экспертов, в более чем 25 деловых сессиях. Кроме того, планируется насыщенная программа, включающая ряд активностей, таких как инклюзивный модный показ, маркет социальных предпринимателей.

В этом году ключевая тема — партнерство как главный драйвер масштабирования социального бизнеса.

Подробная информация представлена на сайте мероприятия.