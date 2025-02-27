Bild: в ФРГ могут сократить 150 тыс. рабочих мест, если США и ЕС введут пошлины

В том случае, если Евросоюз и Соединенные Штаты введут в отношении друг друга импортные пошлины, в Германии придется сокращать рабочие места. Их число может упасть на 150 тыс. Об этом заявило издание Bild, которое сослалось на мнение Института экономики Германии.

Эксперты предупредили, что в случае начала торговой войны между Европой и Америкой она очень дорого обойдется Германии. В ней придется заметно сокращать производство, что приведет к заметному падению числа рабочих мест. Это сильно усугубит и без того непростое экономическое положение ФРГ.

«К концу пребывания Трампа у власти может быть потеряно 150 тыс. рабочих мест. Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время», — указал журналистам исследователь Юрген Маттес.

При таком сценарии ВВП Германии может сократиться на 0,4%. Для США подобный исход будет еще хуже: ВВП упадет на 1,5% только за текущий год. Всего за время президентства Трампа Соединенные Штаты могут потерять почти $900 млрд.

Ранее приводилась статистика, по которой китайцы и немцы стали наиболее частыми гостями России. Они вошли в первую тройку путешественников, которые приезжают в РФ для знакомства со страной. На третье место попали приезжие из Объединенных Арабских Эмиратов.