Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал KP.RU , откуда иностранцы чаще всего приезжают в Россию.

Как оказалось, в Россию в 2024 году приехало на 135% больше туристов, чем годом ранее. Самыми активными оказались граждане Китая, Германии и ОАЭ. Это тройка лидеров среди путешественников, желающих ознакомиться с Россией.

Из Китая за прошедший год прибыли 850 тысяч туристов, из ФРГ — около 70 000. Значения по Эмиратам разные, но это около 65-67 тысяч человек. Эксперты заявили, что это на 50% больше, чем в 2023 году. Активнее стали и путешественники из Саудовской Аравии: они на шестом месте.

Журналисты поинтересовались, не стоит ли России ужесточить въезд европейцам в ответ на ограничения по визам. Как пояснил Гарбаев, ситуация не настолько суровая.

«Визовые барьеры — это попытка оказания давления на россиян, помноженная на западную «культуру отмены». Но, как показывает практика, особым успехом такие шаги не увенчались. Например, число выданных в 2024 году нашим согражданам шенгенских виз выросло на 35%. Люди ездят — к родственникам или по делам бизнеса — даже в отсутствие прямого авиасообщения», — сказал собеседник КП.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что эффект сарафанного радио работает: больше иностранцев приезжают в РФ, а затем продвигают образ России за рубежом, ломая пропагандистские убеждения ЕС, что «у русских все плохо».

Ранее сообщалось, что в АТР ответили на новости о рекордно низких ценах на билеты в Токио из Москвы.