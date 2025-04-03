Пингвины не понимают, за что: Трамп ввел пошлины против необитаемых островов Херд и Макдональд

Миллиардер Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что претендует на звание самого чудаковатого президента Соединенных Штатов Америки. Вводя торговые пошлины 2 апреля в отношении 185 стран и территорий по всему миру, он (или его команда) заодно включил в список необитаемые острова Херд и Макдональд (внешняя территория Австралии, рядом с Антарктидой).

И теперь те, как следует из документа, облагаются тарифом в 10%. И все бы ничего, да вот только кроме пингвинов на островах никого и в помине не было и нет. Разве что какие-нибудь редкие туристы на пару дней.

Произошедший курьез уже подняли на смех в Сети. Там вовсю шутят, что тарифы сильно обеспокоили пингвинов, населяющих архипелаг.

«Пингвины необитаемых островов Херд и Макдональд задаются вопросом: что они, черт возьми, сделали, чтобы заслужить напасть в виде пошлин Трампа в размере 10%», — юморят пользователи.

2 апреля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импортные легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти. По словам главы Белого дома, это решение было принято для обеспечения национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в перечне, составленном Трампом, не были упомянуты такие страны, как Мексика, Иран, Канада и Россия с Белоруссией.