Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Андрей Костин, глава ВТБ, предполагает, что во второй половине 2025 года основная процентная ставка, установленная Центробанком России, может снизиться до отметки в 19% или даже опуститься ниже этого уровня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Костин подчеркнул, что, основываясь на заявлениях руководства Центробанка, монетарная политика в ближайшем будущем останется достаточно строгой, и сам регулятор прогнозирует диапазон ставки на текущий год в пределах 19-22%.

Он уточнил, что текущие прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8% и, по его мнению, во второй половине года, ближе к концу, в четвертом квартале, можно ожидать падения ставки до 19%. По его оценке, прибыль банковской отрасли по результатам 2025 года сократится на 15-20%.

При этом Костин не ожидает резкого обвала объемов кредитования. По его словам, розничное кредитование покажет небольшое снижение, за исключением льготных ипотечных программ, а корпоративное кредитование продемонстрирует замедление темпов роста.

Ранее экономист Григорьев заявлял, что банки снизили ставки по вкладам из-за стремления опередить Центробанк РФ.