Глава ВТБ заявил, что система SWIFT в РФ уже никому не нужна

Российской финансовой системе больше не нужен SWIFT, поскольку для расчетов созданы более совершенные способы. Такое заявление сделал Андрей Костин, председатель правления ВТБ. Его точку зрения привел в своем материале журнал «Эксперт».

По утверждению финансиста, Россия и многие другие государства извлекли урок из санкций, которые были применены к РФ. Были созданы разнообразные совершенные системы для расчетов.

«Возьмем SWIFT — он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать», — указал он.

Костин допустил, что если санкции ослабят, то произойдет откат к старым методам работы, но он будет ограниченным. Ряду клиентов банков, особенно экспортерам, проще рассчитываться долларами. Но будет параллельный расчет с учетом новых систем, по этой причине возврат к доллару и евро в банках не будет массовым.

Ранее Костин озвучил прогноз, по которому во второй половине 2025 года основная процентная ставка, установленная Центробанком России, может снизиться до отметки в 19% или даже опуститься ниже этого уровня.