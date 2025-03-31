Правительство отклонило инициативы по ограничению влияния ЦБ России

Кабинет министров отклонил инициативы депутатов, направленные на сужение сферы влияния Центрального Банка России и расширение перечня оснований для отстранения главы ЦБ от занимаемой должности. РБК получило доступ к официальным отзывам правительства на два соответствующих законопроекта. Информацию подтвердил источник, имеющий связи в правительственных кругах.

По словам источника, правительство тесно взаимодействует с Центробанком в вопросах макроэкономического регулирования, борьбы с инфляцией и повышения устойчивости экономики к внешним воздействиям.

Он также отметил, что глава Банка России регулярно участвует в стратегических совещаниях по ключевым финансово-экономическим вопросам под председательством Михаила Мишустина.

В правительстве высоко оценивают профессионализм руководителя ЦБ и принимают во внимание рекомендации Эльвиры Набиуллиной при разработке мер по поддержке экономики, развитию финансовой системы и стабилизации рынка труда.

Оба законопроекта, внесенные в Государственную думу в конце 2024 года, находятся на этапе предварительного рассмотрения. Один из них, предложенный депутатами, включая лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, предлагает предоставить группе депутатов (не менее одной пятой от общего числа) право обращаться к президенту с запросом о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ.

Правительство сочло данное предложение противоречащим Конституции РФ, согласно которой именно президент представляет кандидатуру на пост главы ЦБ Госдуме и инициирует вопрос о его отставке. При этом действующее законодательство не ограничивает право депутатов обращаться к президенту, говорится в отзыве.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ продлил ограничение на вывод брокерских средств для недружественных нерезидентов.