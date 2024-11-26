Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль «Транснефти»

Государственная дума РФ во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о 40%-ном повышении ставки налога на прибыль для компаний, занимающихся транспортировкой нефти по магистральным трубопроводам. Это изменение затронет прежде всего «Транснефть». Повышение налога будет действовать в период с 2025 по 2030 год.

Изменения были добавлены ко второму чтению законопроекта, который начинался с вопросов налогообложения табачной продукции. Этот проект был представлен правительством на рассмотрение 19 октября.

Во введенных поправках указано, что в налоговых периодах 2025-2030 годов ставка будет составлять 40%. Налог по ставке 23% будет поступать в федеральный бюджет, в то время как сумма налога по ставке 17% направится в бюджеты субъектов федерации.

В настоящее время налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%. С 1 января 2025 года эта ставка будет увеличена до 25% для всех российских предприятий.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России представило ряд инициатив, направленных на обновление схемы налогообложения для нефтегазового сектора страны.