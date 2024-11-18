РБК: Минфин предложил поднять налог для «Транснефти» и изменить расчет Urals

Отмечается, что одним из ключевых предложений является увеличение налоговой ставки на прибыль для «Транснефти» до 40%. Это нововведение может существенно повлиять на финансовые результаты компании.

Кроме того, с января 2025 года предусмотрено повышение налога на прибыль для «Роснефти» с текущих 20% до 25%. Аналогичная ставка будет установлена на ближайшие пять лет для компаний, работающих в новом морском месторождении на Каспии.

Как пишет РБК, важным аспектом предложенных изменений станет пересмотр механизма расчета стоимости нефти Urals. В соответствии с новыми правилами, цена будет определяться на основе котировок российской нефти в западных и восточных портах страны, что должно повысить прозрачность и стабильность ценообразования.

Также Минфин РФ намерен приостановить налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газового конденсата на срок в пять лет с 2025 года. Однако с 2028 года ведомство предложит установить нулевую ставку по НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата на Ямале, что, отмечается, может стать стимулом для разработки этих запасов.

Кроме того, для стабилизации цен на топливо министерство планирует донастроить демпфирующий механизм и ввести субсидии для нефтеперерабатывающих компаний. Такте меры помогут сладить возможные колебания на рынке.

Ранее сообщалось, что танкерам с российской нефтью могут запретить входить в Ла-Манш.