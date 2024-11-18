РБК: Минфин предложил поднять налог для «Транснефти» и изменить расчет Urals
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Министерство финансов России представило ряд инициатив, направленных на обновление схемы налогообложения для нефтегазового сектора страны, сообщил РБК.
Отмечается, что одним из ключевых предложений является увеличение налоговой ставки на прибыль для «Транснефти» до 40%. Это нововведение может существенно повлиять на финансовые результаты компании.
Кроме того, с января 2025 года предусмотрено повышение налога на прибыль для «Роснефти» с текущих 20% до 25%. Аналогичная ставка будет установлена на ближайшие пять лет для компаний, работающих в новом морском месторождении на Каспии.
Как пишет РБК, важным аспектом предложенных изменений станет пересмотр механизма расчета стоимости нефти Urals. В соответствии с новыми правилами, цена будет определяться на основе котировок российской нефти в западных и восточных портах страны, что должно повысить прозрачность и стабильность ценообразования.
Также Минфин РФ намерен приостановить налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газового конденсата на срок в пять лет с 2025 года. Однако с 2028 года ведомство предложит установить нулевую ставку по НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата на Ямале, что, отмечается, может стать стимулом для разработки этих запасов.
Кроме того, для стабилизации цен на топливо министерство планирует донастроить демпфирующий механизм и ввести субсидии для нефтеперерабатывающих компаний. Такте меры помогут сладить возможные колебания на рынке.
Ранее сообщалось, что танкерам с российской нефтью могут запретить входить в Ла-Манш.