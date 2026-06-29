ИИ в строительстве: помощник инженера или его конкурент?

Еще несколько лет назад искусственный интеллект (ИИ) воспринимался как технология будущего, которая вряд ли сможет существенно повлиять на строительную отрасль. Однако сегодня ИИ уже активно используется на разных этапах реализации проектов — от проектирования до эксплуатации объектов.

Какие задачи ИИ выполняет уже сейчас

Современные цифровые системы способны анализировать огромные массивы данных значительно быстрее человека. На этапе проектирования алгоритмы помогают выявлять ошибки в документации, находить пересечения инженерных систем и предлагать варианты оптимизации конструктивных решений.

Кроме того, технологии ИИ используются для:

•анализа строительных рисков;

•прогнозирования сроков реализации проектов;

•контроля расхода материалов;

•мониторинга безопасности на стройплощадках;

•обработки данных с камер и беспилотников.

Во многих случаях это позволяет снизить количество ошибок и повысить эффективность управления строительством.

Почему инженер остается главным

Несмотря на быстрый прогресс технологий, ИИ не способен полностью заменить инженера. Любая цифровая система работает на основе имеющихся данных и алгоритмов, тогда как реальные строительные проекты требуют учета множества факторов, которые невозможно формализовать полностью.

Инженер принимает решения с учетом нормативных требований, особенностей площадки, экономических ограничений и возможных рисков. Именно человек несет ответственность за безопасность будущего объекта и качество реализованных решений.

Новая роль специалиста

Вместо конкуренции происходит изменение самой профессии. Инженер все чаще становится оператором сложных цифровых систем, который использует ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности.

Особенно востребованными становятся специалисты, способные одновременно разбираться в строительных технологиях, цифровом моделировании и анализе данных.

Именно поэтому в НИУ МГСУ, который является главной кузницей строительных кадров страны, активно развиваются образовательные программы, связанные с цифровым строительством, BIM-технологиями и управлением строительными проектами. Будущие инженеры учатся работать с современными цифровыми инструментами еще во время обучения, что позволяет им быстрее адаптироваться к требованиям рынка. Инженеры-строители, выпускники НИУ МГСУ пользуются большим спросом в частном и государственном секторах строительной отрасли.

Что ждет отрасль дальше

ИИ будет все глубже интегрироваться в строительные процессы. Однако ключевые решения останутся за человеком. Наиболее эффективной станет модель, в которой ИИ берет на себя рутинные операции и анализ данных, а инженер концентрируется на принятии стратегических и технически сложных решений.

Поэтому главным конкурентным преимуществом специалиста будущего станет не способность соперничать с технологиями, а умение эффективно использовать их возможности.