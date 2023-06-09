Инфляция, льготы, криптовалюта: рассказываем о главных заявлениях главы ЦБ

Если ЦБ увидит необходимость повышения ключевой ставки, такое решение реализуется уже в 2023 году. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая перед журналистами на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Она уточнила, что инфляция сейчас немного ниже прогноза, который ЦБ публиковал в феврале, а вот динамика ВВП, напротив, выше.

«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики, и оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. Это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижения цели – 4% в 2024 году – на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», – заявила Набиуллина.

Также председатель Центробанка прокомментировала идею ввода льготной ипотеки на вторичное жилье. Эльвира Сахипзадовна в очередной раз подчеркнула, что масштабные льготные программы эффективны только как антикризисные меры. Дальше их нужно сворачивать и брать курс на адресную поддержку.

«Адресные программы было бы очень полезно распространить на вторичный рынок. Это все-таки поддержка не застройщиков, а определенных категорий людей, и неважно, как они улучшают свои жизненные условия: покупая жилье на первичном рынке или на вторичном», – пояснила она.

Отвечая на вопрос о цифровом рубле, Набиуллина уточнила, что данное платежное средство и криптовалюта – совершенно разные вещи. Вторая таит в себе большое количество рисков.

«Цифровой рубль – это национальная форма денег, где понятно, кто отвечает за этот цифровой рубль, кто его выпускает. Криптовалюты ничем не обеспечены, непонятно, кто отвечает за них, они очень волатильны (изменчивы. — Прим. ред.). Цифровой рубль – это то же самое, что наличные и безналичные деньги», – подчеркнула глава ЦБ.

В целом, глава российского мегарегулятора уточнила, что отечественная экономика в следующем году полностью вернется к докризисному уровню.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ЦБ в шестой раз оставил ключевую ставку на текущем уровне.