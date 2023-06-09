Шестой раз подряд: ЦБ оставил ключевую ставку «в покое»

Совет директоров российского Центробанка в очередной раз собрался для обсуждения вопроса об уровне ключевой ставки в РФ. Заседание завершилось решением о ее сохранении на текущем уровне – 7,5%.

Как говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ, причиной для такого шага стала общая экономическая ситуация в стране: инфляционные ожидания населения, темпы прироста цен и другие факторы.

Стоит отметить, что прежде ключевая ставка держалась на уровне 7,5% пять заседаний подряд, с сентября 2022 года. Текущее решение стало уже шестым аналогичным по счету.

При этом на одной из пресс-конференций Эльвира Набиуллина не исключала возможного повышения учетной ставки в 2023 году. Более того, глава ЦБ даже подчеркивала, что вероятность роста данного показателя существенно превышает вероятность ее снижения.

Напомним, ранее экономист прогнозировала, что ставка ЦБ на июньском заседании останется на уровне 7,5% или поднимется на 0,25%.