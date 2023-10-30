Бизнесмен Николаев рассказал, как рост ключевой ставки отразится на обычных россиянах

Бизнесмен Алексей Николаев высказал мнение, как очередное повышение ключевой ставки отразится на экономике РФ и жизни каждого гражданина, сообщает newsnn.ru . Эксперт прогнозирует негативные и положительные последствия.

«В целом рост ключевой ставки до 15% может привести к снижению потребительской и инвестиционной активности, уменьшению доступности кредитов для населения и бизнеса, а также изменению инвестиционного климата. Кредиторы и вкладчики могут ощутить как положительные, так и отрицательные последствия этой меры», — считает собеседник NewsNN.

В пятницу, 27 октября, ЦБ сообщил о повышении ключевой ставки до 15%. В этот же день глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина проинформировала, что в нынешнем году уровень ключевой ставки может быть пересмотрен еще один раз. В текущем году уровень ставки поднимают уже в четвертый раз. Бизнесмен Алексей Николаев уверен, что произойдут следующие изменения.

Первое - кредиты для физических и юридических лиц станут дороже. Возрастает стоимость заемных средств для банка, что автоматически увеличивает размер процентных ставок. Население может отказаться от кредитов. Аналогичная ситуация и с ипотекой. Это негативно отразится на других сферах, например, на развитии рынка недвижимости.

Второе - может замедлиться или приостановиться развитие инвестиционных проектов. В итоге население может испытывать сложности с трудоустройством.

Размер ключевой ставки был поднят до 15% с целью остановить инфляцию. Бизнесмен считает, что такие меры могут не оказать положительного действия на данный процесс.

Одновременно с этим эксперт отметил, что повышение ключевой ставки может укрепить рубль. Причина - привлечение иностранного капитала. Также ожидается повышение процентов по вкладам, что сделает сбережения россиян более выгодными.

Экономист Наталья Проданова ранее рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как повышение ключевой ставки отразится на стабильности курса доллара.