Ипотека без первоначального взноса: выяснилось, рискует ли покупатель

Цены на жилье после коронавирусного кризиса и начала СВО выросли, и копить на собственную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке теперь придется дольше.

Впрочем, как рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, покупка жилья без первоначального взноса сейчас официально невозможна. Более того, с 1 июня решением ЦБ минимальный первоначальный взнос был увеличен с 15% до 20%, а к 2024 году эта цифра может достигнуть 30%.

Осознавая затоваренность рынка жилья и медленные темпы накопления покупателей, банки и застройщики начали предлагать различные схемы приобретения жилья с минимальным взносом или без такового вообще.

«Кроме того, даже при отсутствии у покупателя нужной суммы он по-прежнему может внести в качестве взноса средства материнского капитала или деньги по региональным программам субсидирования», — рассказала Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается рисков, отметила экономист, в случае с программами первоначального взноса им скорее подвержен банк, а не заемщик.

«Дело тут в том, что первоначальный взнос изначально выступает неким гарантом платежеспособности заемщика, гарантом возврата денег банку при непредвиденных обстоятельствах, которыми могут стать снижение доходов заемщика или резкое снижение стоимости залогового имущества (приобретаемой квартиры), что вполне вероятно в нынешних экономических условиях», — пояснила собеседница.

Ранее мы сообщали о том, что почти девяносто тысяч заявлений на регистрацию ипотеки подано в Подмосковье с начала года.