Почти девяносто тысяч заявлений на регистрацию ипотеки подано в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье подали 87,5 тысячи заявлений на регистрацию ипотеки, 80% из которых — в электронном виде, сообщили в областном Минжилполитики.

В сообщении уточнили, что на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в Росреестр направили порядка 28,4 тысячи заявлений, большинство из которых были поданы также в электронном виде. В министерстве отметили, что электронные сервисы Росреестра набирают популярность у граждан. В Московской области также доступна услуга экстерриториального приема документов, которой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.