Ипотека, инфляция и контроль ЕС: выяснилось, почему ЦБ не снижает ключевую ставку

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% тянется с сентября 2022 года, и такая тенденция может продолжиться. Об этом рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

9 июня 2023 года состоится очередное заседание ЦБ, на котором решат дальнейшую судьбу ключевой ставки. По словам эксперта, при обсуждении этого вопроса оцениваются влияние ряда про- и дезинфляционных факторов, а также риски для развития экономики.

«Сейчас ситуация с инфляцией стабильна. Однако риски ускорения роста цен есть, и их причина – ужесточение контроля за схемами параллельного импорта со стороны ЕС», — говорит Валишвили в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, растут инфляционные ожидания граждан. Граждане могут начать покупать различные товары чаще, что приведет к увеличению цен.

Особое значение при принятии решений ЦБ РФ имеет и ситуация на рынке ипотечного кредитования. Сегодня объемы выдачи там бьют рекорды (590 млрд рублей по итогам мая). Однако ЦБ уже вводит меры по сдерживанию роста некачественных кредитов в банковских портфелях. Как итог – ожидается охлаждение рынка недвижимости и стабилизация цен, что, безусловно, замедлит инфляцию

«В текущем периоде реальных оснований для ужесточения денежно-кредитных условий путем повышения ключевой ставки нет. С большой долей вероятности ставка останется на уровне 7,5%, при этом может рассматриваться вариант ее увеличения на 0,25%», — подытожила экономист.

Ранее мы уже сообщали, что ключевая ставка, вероятнее всего, останется неизменной.