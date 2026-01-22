Ипотека в 2026-м: сколько нужно зарабатывать, чтобы покрыть ипотечный кредит?

Фото: [ Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

К концу 2026 года требования банков к доходу заемщиков для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в крупных городах могут значительно снизиться, пишет РБК. Согласно прогнозу, средний необходимый месячный заработок в городах-миллионниках может упасть с нынешних 123,2 тыс. руб. до 96,5 тыс. руб.

Отмечается, что такое снижение возможно в случае реализации прогноза Министерства финансов РФ, согласно которому средние рыночные ставки по ипотеке могут уменьшиться с 21% до 16% годовых. В этом случае требования к доходу заемщиков снизятся почти на четверть.

Если сейчас зарплата от 100 тыс. руб. в месяц требуется в 9 из 16 мегаполисов, то к концу 2026 года в этом списке могут остаться только три города, включая Москву — 267,1 тыс. руб. (сейчас 341,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург — 152,1 тыс. руб. (сейчас 194,4 тыс. руб.), Казань — 126,1 тыс. руб. (сейчас 161,2 тыс. руб.).

В остальных крупных городах, согласно расчетам, будет достаточно дохода менее 100 тыс. руб. в месяц. В группу от 80 до 100 тыс. руб. попадают Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Доход от 70 до 80 тыс. руб. может хватить в Красноярске, Самаре, Краснодаре, Уфе, Перми и Омске. Менее 70 тыс. руб. в месяц может потребоваться в Воронеже (68,6 тыс. руб.), Челябинске (64,9 тыс. руб.) и Волгограде (63,1 тыс. руб.).

Эксперт Оксана Иванова посоветовала россиянам до 1 февраля рассмотреть оформление льготных ипотек.